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Российские полярники передали Южной Осетии флаг республики, побывавший на Северном полюсе

Общество
2 апреля, 17:10 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 2, апреля. /ТАСС

В честь 10-летия водружения флага в республике также организовали автопробег и фотовыстовку "Осетинский триколор на макушке Земли"

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ЦХИНВАЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Почетный гражданин Цхинвала, генерал-майор Виктор Бунин и заслуженный полярник СССР Владимир Кошелев в понедельник передали президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову флаг республики, водруженный 1 апреля 2008 года на Северном полюсе экспедицией под их руководством. Полярники также пригласили главу государства посетить Антарктиду в канун 200-летия ее открытия российскими мореплавателями, передает корреспондент ТАСС.

"В 2008 году для поднятия духа народа Южной Осетии были необходимы подобные героические шаги. Вы воодушевили народ республики", - сказал Бибилов на встрече с полярниками. Флаг будет передан в Национальный музей Южной Осетии в Цхинвале для постоянной экспозиции, добавил глава государства.

В свою очередь Бунин рассказал, что помимо флага члены той экспедиции взяли в Арктику освященные в храме осетинские пироги, домашнее вино из Цхинвала, а также используемые в традиционном осетинском застолье три ребра из правого бока жертвенного быка. "Это было благое дело, чтобы мир узнал о самостоятельной республике", - сказал Бунин, добавив, что этот флаг раньше хранился в Санкт-Петербурге в Российском государственном музее Арктики и Антарктики.

Кошелев пригласил Бибилова на празднование 200-летие открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и предложил ему слетать на шестой континент в рамках той поездки. Президент Южной Осетии  принял приглашение  и ответил, что "с удовольствием бы слетал".

В тот же день в честь 10-летия водружения флага Южной Осетии на Северном полюсе прошел автопробег по Цхинвалу, в ходе которого более 20 машин с осетинскими и российскими флагами проехали по памятным местам города. Этой же дате была посвящена и фотовыставка "Осетинский триколор на макушке Земли".

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