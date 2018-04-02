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КСК: компания получила представление прокуратуры о претензиях и отрабатывает его

Общество
2 апреля, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Официального уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении КСК в компанию пока не поступало

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) получила представление от прокуратуры о наличии претензий, в том числе в части возврата НДС по договору с коммерческой фирмой, и в настоящее время отрабатывает его, сообщили ТАСС в пресс-службе КСК в понедельник.

"По итогам проведенной прокурорской проверки деятельности АО "КСК" компания получила представление о наличии отдельных претензий со стороны контрольного органа, в том числе в части возврата НДС по договору, о котором говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры. В установленном порядке это представление отрабатывается компанией", - сообщили в компании.

Также отметили, что официального уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении КСК в компанию пока не поступало.

Ранее в понедельник в Генпрокуратуре сообщили, что выявлены хищения 3,2 млн рублей из бюджета РФ компанией "Курорты Северного Кавказа" при возмещении НДС по договору с коммерческой фирмой. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

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