Власти Петербурга предложили не присваивать звания Почетных граждан в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке законодательного собрания Петербурга рекомендовала не рассматривать в 2018 году кандидатуры, предложенные общественными организациями на присвоение звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель комиссии Максим Резник.

"Комиссия уже готовит проект постановления не рассматривать кандидатуры в этом году, большинство коллег согласилось с моим предложением", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что отказаться от присвоения звания предложили из-за того, что в 2018 году из-за президентской избирательной кампании и пожара в Кемерове у городской общественности не было возможности для широкого обсуждения предложенных кандидатур.

По мнению Резника, присвоение звания не должно превращаться в формальную процедуру. При этом глава профильной комиссии отметил, что на заседании городского парламента депутаты вправе не согласиться с рекомендацией комиссии и принять другое решение. Глава фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Алексей Ковалев призвал коллег не следовать рекомендации комиссии и дать городу право выдвинуть и поощрить заслуженных людей, многие годы трудившихся во славу и на благо Петербурга.

В этом году в качестве кандидатов на присвоение звания "Почетного гражданина Санкт-Петербурга" выдвинули пять человек: кинорежиссер Александр Сокуров, доктор физико- математических наук Марк Башмаков, заслуженный тренер СССР, РСФСР и Украины Герман Зонин, нейрохирург Борис Рачков и бывший ректор Европейского университета в Петербурге Борис Фирсов.

Почетное звание

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" присваивается с 1993 года и является высшим почетным званием города. По уставу Петербурга, оно присваивается гражданам РФ и других государств, "внесшим выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества". Согласно региональному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором. Церемония чествования традиционно проходит в День города, 27 мая, в Ротонде Законодательного собрания.

Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. В 1994 году звание было присвоено посмертно блокадной поэтессе Ольге Берггольц. Среди Почетных граждан города есть академик Жорес Алферов и актриса Алиса Фрейндлих, президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин, космонавт Сергей Крикалев и дирижер Валерий Гергиев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На сегодняшний день это звание носят 43 человека.