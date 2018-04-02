Рособрнадзор опроверг информацию о переносе сроков проведения ЕГЭ-2018

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Рособрнадзор опроверг информацию о переносе сроков проведения единых государственных экзаменов в 2018 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзор опровергает появившуюся в сети интернет информацию о переносе сроков проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по русскому языку и математике во время основного периода ЕГЭ 2018 года. Экзамены пройдут в установленные ранее приказом Минобрнауки РФ сроки: основной срок сдачи ЕГЭ по математике базового уровня - 30 мая, математике профильного уровня - 1 июня, русскому языку - 6 июня", - отметили в пресс-службе.

"Все экзамены основного периода пройдут в установленные сроки, необходимости в их переносе нет. В регионах и на федеральном уровне продолжается плановая подготовка к основному периоду ЕГЭ этого года. Выпускники также могут продолжать спокойно готовиться к экзаменам", - заявил замглавы Минобрнауки - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля.