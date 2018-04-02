Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор опроверг информацию о переносе сроков проведения ЕГЭ-2018

Общество
2 апреля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Основной срок сдачи экзамена по математике базового уровня - 30 мая, по математике профильного уровня - 1 июня, а по русскому языку - 6 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Рособрнадзор опроверг информацию о переносе сроков проведения единых государственных экзаменов в 2018 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Смотрите также

Единый государственный экзамен. Досье

"Рособрнадзор опровергает появившуюся в сети интернет информацию о переносе сроков проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по русскому языку и математике во время основного периода ЕГЭ 2018 года. Экзамены пройдут в установленные ранее приказом Минобрнауки РФ сроки: основной срок сдачи ЕГЭ по математике базового уровня - 30 мая, математике профильного уровня - 1 июня, русскому языку - 6 июня", - отметили в пресс-службе.

"Все экзамены основного периода пройдут в установленные сроки, необходимости в их переносе нет. В регионах и на федеральном уровне продолжается плановая подготовка к основному периоду ЕГЭ этого года. Выпускники также могут продолжать спокойно готовиться к экзаменам", - заявил замглавы Минобрнауки - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЕГЭ
Страны
Россия
Персоны
Кравцов, Сергей Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
6
РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости