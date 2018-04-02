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В Госдуме предлагают кабмину провести полную миграционную амнистию для жителей ДНР и ЛНР

Общество
2 апреля, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Также правительству предлагается разработать дополнительный список преференций для жителей ДНР И ЛНР

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Участники парламентских слушаний, посвященных миграционной политике РФ на пространстве СНГ, предлагают правительству РФ провести полную миграционную амнистию для приехавших в Россию жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это следует из проекта рекомендаций слушаний, которые проходят в понедельник в Госдуме.

"С учетом продолжения военных действий на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины для прибывших в Россию с данных территорий граждан Украины и лиц без гражданства [рекомендуется] провести полную миграционную амнистию, установить льготный режим миграционного учета", - говорится в документе.

Кроме того, правительству предлагается разработать дополнительный список преференций для жителей ДНР И ЛНР, в частности при получении российского гражданства, получении вида на жительство, регистрации по месту жительства. При устройстве этой категории граждан на работу в РФ предлагается отменить патенты, "чтобы трудоустройство проходило по упрощенной схеме через службу занятости населения".

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