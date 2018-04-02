Власти Петербурга рассчитывают, что в 2018 году город посетят около 8 млн туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург планирует принять порядка 8 млн туристов по итогам 2018 года, что на полмиллиона человек больше, чем в 2017 году. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

"В этом году мы планируем увеличение исходя из программы [развития туризма в городе] - до 8 млн туристов", - сказала Гвичия в ходе заседания комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга в порту "Морской фасад".

Зампред комитета добавила, что в прошлом году город посетило 7,5 млн человек, что также выше показателя 2016 года. "Петербург в очередной раз подтвердил, что он остается одним из самых востребованных туристических направлений в России", - отметила она.

"При этом 2017 год ознаменован ростом количества именно иностранных туристов - на 24% по сравнению с 2016 годом", - сказала она, добавив, что роста удалось достигнуть за счет проведения в городе крупных международных мероприятий, таких как, например, Кубок конфедераций по футболу. Странами, граждане из которых больше всего въезжали в Петербург, по словам замглавы комитета, стали Китай, Финляндия, Германия и США, что "еще раз доказывает, что туризм - это та сфера, на которую политическая ситуация влияет очень незначительно".

Как сообщалось ранее, в прошлом году Петербург получил так называемый "туристический Оскар" - престижную международную премию World Travel Awards как лучшее туристическое направление Европы, обогнав Рим и Вену. Эта награда стала уже третьим крупным призом в истории города - в 2015 году Петербург стал также лауреатом World Travel Awards, а в 2016 году город получил премию в номинации "Лидирующее культурно-туристическое направление мира - 2016".