Североамериканские индейцы приехали налаживать связи в Ненецкий АО

АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Делегация из США, в составе которой представители индейцев племени сеймиш с Западного побережья и ученых Университета здоровья и науки штата Орегон, прибыла с визитом в Ненецкий автономный округ. Как рассказал ТАСС директор НКО "Фонд экономических программ", руководитель проекта по двустороннему обмену опытом Ян Туров, проект предполагает установление долгосрочных партнерских связей.

"Наш проект преследует следующие цели: это обмен в сферах культуры, науки и бизнеса между двумя коренными народами - индейцами сеймиш и ненцами. Нам очень важно установить долгосрочные отношения, дружеские культурные связи. Коренные народы нуждаются в обмене знаниями, и этот тезис мы заложили в основу проекта", - сказал ТАСС Туров.

В Ненецкий округ приехали три представителя индейцев сеймиш: специалисты по культуре, охране окружающей среды и развитию бизнеса. Программа пребывания рассчитана на две недели. За это время делегация встретится с представителями различных сфер деятельности в НАО, побывает в национальных поселках, стойбищах оленеводов и семейно-родовых общинах. "Наша цель - установить контакты, чтобы сеймиш встретились с ненцами, ключевым моментом будет посещение Малоземельской тундры, знакомство с бытом оленеводов", - пояснил Туров.

Американцы посетят соревнования на оленьих упряжках, которые пройдут в поселке Нельмин Нос, пройдут по маршруту "Арктическая рыбалка" для знакомства с туристическим потенциалом региона. В программе встречи с предпринимателями региона.

Проект реализуется в рамках программы российско-американского партнерского диалога.

"Сеймиш cтали партнерами этого проекта и изучили возможности финансирования ввиду их заинтересованности общаться и узнавать новое от других коренных народов со всего мира. Возможность обменяться идеями и узнать о традициях ненцев представляет большой интерес для сеймиш, так как это дает коренным народам возможность говорить вместе, одним голосом, о вопросах, стоящими перед ними, и передавать свою культуру будущим поколениям", - пояснил ТАСС руководитель проекта с американской стороны, директор Департамента природных ресурсов Нации Сеймиш Индейцев Тодд Вудард.

Взаимодействие с нефтяниками и сохранение традиций

Индейцы сеймиш живут на архипелаге Сан-Хуан в штате Вашингтон в северо-западной части США на границе с Канадой. Их жизнь в течение столетий была связана с морскими ресурсами, в частности с тихоокеанским лососем, который является одним из традиционных продуктов питания этой народности. "Когда прилив закончился - стол накрыт" - одна из фраз, которая описывает жизнь этого народа.

"Поскольку культура сеймиш неразрывно связана с лососем, как и культура ненецкого народа, мы <…> решили собрать их вместе, чтобы разделить культурные, традиционные и научные знания. Обе группы на протяжении десятилетий развивали свои подходы к торговле и подготовлены для сотрудничества, ориентированного на экономическое развитие", - сказал ТАСС специалист по коренным народам, участник "Программы коренных народов" Университета здоровья и науки Орегона Джон Уотерхаус.

Индейцы сеймиш стараются сохранять свою культуру, например традиционный способ передвижения между островами архипелага на каноэ. Как поясняют авторы проекта, американцев интересует опыт сохранения ненецкого языка. "Индейцев сеймиш официально 1,9 тыс. человек, но носителей языка осталось всего двое. В НАО на [ненецком] языке говорят, выходят газеты и радиопередачи <...> поэтому индейцам сеймиш крайне интересно соприкоснуться с этим наследием, которое сохранилось, и перенять этот опыт сохранения", - отметил Туров.

В свою очередь сеймиш имеют длительный опыт взаимоотношений с недропользователями. "На территории индейцев сеймиш находится два крупных нефтяных месторождения, и курсируют танкеры, а мы все знаем, что в НАО работают нефтяные компании, которые оказывают влияние на культурное наследие, которым обладают ненцы, - поясняет представитель российской стороны. - Индейцами накоплен успешный опыт сохранения своих территорий и взаимодействия с недропользователями, которым они готовы поделиться. Кроме того, они накопили успешный опыт привлечения грантового финансирования и государственной поддержки".

Много общего

Работа в рамках проекта ведется уже более года, но до этого все контакты проходили в интернете. Заведующая отделом ненецкой культуры Этнокультурного центра НАО Александра Фомина, которая занимается исследованием наследия ненцев, считает, что между двумя коренными народами много общего.

"Я занимаюсь своим ненецким народом и, когда сравниваю, вижу много схожего: коренные народы схожи своим миропониманием, почитанием природы, у нас природа всегда была во главе. Общее - шаманизм, вера в духов, которые могут лечить, у них то же самое. И даже песни: наши традиционные песни в чем-то похожи, и мы, и они используем, например, бубны", - пояснила Фомина.

Согласна с коллегой представитель племени сеймиш, специалист по языку Келли Холл. "Прежде чем встретиться с представителями ненецкого народа, мы уже смогли определить общие черты между нашими культурами, проблемами и достижениями. Развитие взаимосвязей - это развитие и обогащение. Мы люди нашей среды, которые уважают землю, ее дары и мудрость, которые Земля-Творец дала нам", - сказала она в беседе с ТАСС.

Планы на будущее

Как пояснил Туров, по завершении визита индейцев сеймиш в НАО планируется определить как минимум один пилотный проект для реализации. "Есть идея создания фильма о двух коренных народах. Второе направление - получение опыта сохранения традиционной культуры и окружающей среды - священных сопок, ритуалов, песен, языка. Третье направление, интересное для американцев - это опыт развития арктического туризма: возможно, получится реализовать что-то в области туристической инфраструктуры в округе", - сказал он.

"Хочется сделать хороший фильм о ненцах и индейцах, показать нашу схожесть и нашу необычность", - сказала Фомина, подчеркнув, что идеей фильма очень заинтересовалась молодежь НАО.

В июле делегация ненцев НАО отправится с ответным визитом в США. "В июле делегация ненцев посетит традиционную территорию народа сеймиш для продолжения культурного обмена, а также примет участие в ежегодном мероприятии "Путешествие на байдарках и каноэ", которое соберет группы коренных народов со всего тихоокеанского северо-запада США. Мы верим, что благодаря этим первоначальным связям раскроются и будут развиваться дополнительные возможности сотрудничества между ненцами и сеймиш", - подчеркнул Джон Уотерхаус.