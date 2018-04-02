Посетители ТЦ "РИО" в Москве были выведены из здания в ходе тренировочной эвакуации

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Посетители торгового центра "РИО" на юго-западе Москвы выведены из здания во время проведения тренировки по эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В здании проводилась тренировочная эвакуация, в ходе которой была включена пожарная сигнализация. Люди эвакуированы из здания в рамках тренировки", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что никакого загорания или задымления в здании нет.

В пресс-службе группы компаний "Ташир", которая владеет торговыми центрами "РИО", ТАСС сообщили, что проверка показала штатную работу систем пожарной безопасности. "На данном объекте проходят плановые проверки систем пожарной безопасности. Система запланировано сработала, людей вывели на улицу. Все системы работают в исправном режиме, ТРЦ полноценно функционирует", - отметили в пресс-службе.

25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел крупный пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них - 27 детей. Ранее в Генпрокуратуре поручили прокурорам проверить все торговые центры в стране в течение месяца после трагедии в Кемерове.