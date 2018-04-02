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Южный федеральный университет в сентябре проведет юбилейный фестиваль "Мир Кавказу"

Общество
2 апреля, 18:44 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, апреля. /ТАСС

В этом году университет планирует также организовать в регионах Северного Кавказа ряд мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Южный федеральный университет (ЮФУ) в 2018 году проведет юбилейный десятый фестиваль "Мир Кавказу", основные мероприятия запланированы на сентябрь, сообщила ТАСС в понедельник ректор ЮФУ Марина Боровская.

"В этом году фестивалю "Мир Кавказа" исполняется 10 лет, поэтому в сентябре мы хотим провести несколько мероприятий. Сегодня в этом проекте очень активны студенты, нам бы очень хотелось добавить активности академического сообщества, преподавателей", - сказала Боровская.

По ее словам, основные мероприятия фестиваля в этом году пройдут на площадках нескольких крупных вузов Юга России и Северного Кавказа. "Это Крымский государственный университет, Кубанский технологический университет, также заявки подали Махачкала, Нальчик, Ставрополь (Северо-Кавказский федеральный университет)", - пояснила собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, в этом году университет планирует провести в регионах Северного Кавказа ряд мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки. "У нас хорошо выстроены проекты по популяризации науки - это фестивали науки, которые проходят сначала в регионах и региональных вузах, потом в ЮФО и в России. Мы хотим попробовать в сентябре сделать масштабную площадку в регионах как Юга России, так и Северного Кавказа", - отметила ректор ЮФУ.

Фестиваль студенческой, научной и творческой молодежи "Мир Кавказу" проводится ЮФУ при поддержке Национального антитеррористического комитета. Его целью является развитие молодежной политики ЮФУ, содействие гражданскому миру на Юге России, гармонизация межэтнических взаимоотношений и консолидация молодежных сообществ. В рамках фестиваля проводятся встречи со студентами государственных университетов ЮФО и СКФО, открытые дискуссии в рамках фокус-групп, экспертные опросы, научные конференции.

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