Генсек ООН призвал обеспечить соблюдение прав людей с аутизмом

ООН, 2 апреля. /ТАСС/. Международное сообщество должно предпринять все меры для того, чтобы люди, страдающие аутизмом, могли жить полноценной жизнью. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи со Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.

"В этот день мы подчеркиваем необходимость соблюдения прав людей с аутизмом и выступаем против дискриминации, - указал он в распространенном в штаб-квартире ООН заявлении. - В нынешнем году особое внимание уделено вопросу о правах женщин и девочек, страдающих аутизмом".

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, отметил он, "это повод вновь подчеркнуть нашу решимость содействовать полноценному участию в общественной жизни людей, страдающих аутизмом, и добиться того, чтобы им была оказана необходимая помощь в реализации их прав и свобод".

Решение об учреждении Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма было принято 62-й сессией Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2007 года. В резолюции подчеркивалась необходимость ранней диагностики аутизма у детей и обеспечение их прав как полноценных членов общества.