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Генсек ООН призвал обеспечить соблюдение прав людей с аутизмом

Общество
2 апреля, 18:48 UTC+3 ООН ООН 2, апреля. /ТАСС

Антониу Гутерриш отметил, что в 2018 году особое внимание уделено вопросу о правах женщин и девочек, страдающих аутизмом

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ООН, 2 апреля. /ТАСС/. Международное сообщество должно предпринять все меры для того, чтобы люди, страдающие аутизмом, могли жить полноценной жизнью. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи со Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.

"В этот день мы подчеркиваем необходимость соблюдения прав людей с аутизмом и выступаем против дискриминации, - указал он в распространенном в штаб-квартире ООН заявлении. - В нынешнем году особое внимание уделено вопросу о правах женщин и девочек, страдающих аутизмом".

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, отметил он, "это повод вновь подчеркнуть нашу решимость содействовать полноценному участию в общественной жизни людей, страдающих аутизмом, и добиться того, чтобы им была оказана необходимая помощь в реализации их прав и свобод".

Решение об учреждении Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма было принято 62-й сессией Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2007 года. В резолюции подчеркивалась необходимость ранней диагностики аутизма у детей и обеспечение их прав как полноценных членов общества.

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