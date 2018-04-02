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Около 1,7 тыс. человек пришли на митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга

Общество
2 апреля, 18:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что схема выбора главы города депутатами неоднократно доказывала свою эффективность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Около 1,7 тыс. человек приняли участие в митинге против отмены прямых выборов главы Екатеринбурга, который прошел в понедельник в областном центре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"В митинге приняли участие 1,7 тыс. человек. Акция прошла без нарушений действующего законодательства", - сказали в пресс-службе.

Во вторник депутаты законодательного собрания Свердловской области рассмотрят вопрос об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. С таким предложением выступил глава региона Евгений Куйвашев. Ранее губернатор отмечал, что схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. По его мнению, эти изменения закрепят за администрацией города те полномочия, которые она уже выполняет.

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