В РФ искусственный интеллект в судах позволит вступать в процесс по отпечатку пальцев

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московские суды готовятся к внедрению в течение двух лет системы искусственного интеллекта в судах, который позволит включаться в процесс по отпечатку пальцев. Об этом сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

"В феврале состоялось постановление правительства, там заложена программа совместно с судебными приставами. Если мы разработаем искусственный интеллект, то у нас истец и ответчик будут уже по отпечаткам пальцев регистрироваться", - отметила Егорова.

"Приложил палец - и создал свой электронный личный кабинет, и не будет никаких ошибок, и не будем взыскивать с однофамильцев", - рассказала она о преимуществе технологии.

По ее словам, судам нужно будет решить эту задачу в течение двух лет. "Мы предпримем все усилия, чтобы все суды работали, хотя у нас 10 зданий судов недостроенные", - отметила Егорова.

Говоря о развитии электронного правосудия, она заметила, что "скоро и все административные дела будут рассматриваться в электронном виде, и бесспорные (где нет спора, а требуется лишь решение суда для взыскания) гражданские дела также будут рассматриваться в электронном виде". А поступающие в суд уголовные дела переводятся в электронный формат. "А если мы создадим электронный интеллект, то бесспорные дела (где требуется, например, только судебный приказ) вообще будут рассматриваться компьютером", - заметила Егорова.

Аналогичные технологии уже применяют приставы при взыскании штрафов - по полученному исполнительному листу программа автоматически формирует список документов, а некоторые даже рассылает автоматически, например, для поиска имущества или средств на счету должника.