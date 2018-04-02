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Матвиенко: Кисловодску необходим современный кинотеатр

Общество
2 апреля, 19:23 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 2, апреля. /ТАСС

Председатель Совета Федерации считает, что местным властям необходимо реконструировать заброшенный кинотеатр "Россия"

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КИСЛОВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Кисловодску необходим современный кинотеатр, который станет культурно-досуговым центром города-курорта. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки по объектам курортной инфраструктуры.

"Нужен современный кинотеатр, чтобы он был премьерным, чтобы это был многофункциональный культурно-досуговый центр", - сказала она. В качестве одного из вариантов она считает возможным реконструкцию некогда самого большого городского кинотеатра "Россия", построенного в советский период и уже свыше десятка лет находящегося в заброшенном состоянии.

"К сожалению, не на все проекты находятся инвесторы, в частности бывший кинотеатр "Россия", который находится на таком видном месте - напротив мэрии, - закрыт уже много лет, инвестор пока не нашелся. Эти инвестиции не так быстро окупятся, но они привлекательны, потому что это бизнес, который будет всегда востребован. Поэтому это один из приоритетных проектов сейчас, которым надо заниматься", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, проект интересен для думающих, творческих людей, но сейчас инвесторов отпугивают большие затраты и нескорая окупаемость. "Если придет инвестор, у которого есть философия, идеология, как этот комплекс должен работать, - то тогда под это дело нужно подтягивать экономику, нужно правильно считать. Можно сделать так, чтобы инвестиции окупились за 8 - 10 лет", - сказала она.

Матвиенко отметила, что за последние пять лет Кисловодск динамично развивается, идет благоустройство, создание комфортной среды. "Посмотрите, насколько лучше стали дороги, сколько появилось новых благоустроенных скверов, площадей, улиц, отреставрированных фасадов. За это - благодарность мэру города, городской думе. А главное - я хочу поблагодарить кисловодчан, потому что это - неравнодушные люди, которые любят свой город, подвигают и контролируют власти", - сказала она.

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