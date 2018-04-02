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Парк "Россия - моя история" появится в Ингушетии

Общество
2 апреля, 19:26 UTC+3 МАГАС МАГАС 2, апреля. /ТАСС

Планируется, что новое пространство откроется к 2020 году

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МАГАС, 2 апреля. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" появится в Ингушетии к 2020 году, сообщил в понедельник ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Парк мы планируем открыть к 2020 году. Проект станет настоящим подарком для жителей и гостей республики, особенно в преддверии 250-летней годовщины добровольного вхождения Ингушетии в состав России, которое будет отмечаться в 2020 году. Помимо федеральных средств мы будем искать и внебюджетные источники на его строительство, а находиться он будет в Назрани рядом с Мемориалом памяти и славы", - сказал Евкуров.

По его словам, образцом для строительства станет аналогичный парк в Ставрополе, вопрос уже обсуждался с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

"Мы с энтузиазмом восприняли открытие исторических парков в субъектах России, в том числе в СКФО, и теперь ожидаем, что такой проект появится и у нас в республике. С губернатором Ставропольского края мы уже поговорили, что мы переймем их проект", - добавил Евкуров.

Первый комплекс "Россия - моя история" появился в 2015 году в Москве. Филиалы интерактивного парка уже открылись еще в 17 административных центрах регионов, в частности, в Ставрополе и Махачкале.

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