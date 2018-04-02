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Фонд Кадырова развернул в Сирии пункты по оказанию гуманитарной помощи

Общество
2 апреля, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Глава Чечни уточнил, что ежедневно продукты питания, одежду и предметы первой необходимости получают более 10 тыс. человек

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ТАСС, 2 апреля. Общественный фонд имени Ахмата Кадырова открыл в Сирии пункты по оказанию гуманитарной помощи местным жителям, написал в понедельник на своей странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"РОФ (региональный общественный фонд - прим. ТАСС) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова развернул в Сирии три пункта по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему в ходе военных действий населению. Они действуют в городах Латакия, Дамаск и его пригороде, а также Алеппо и его пригороде", - написал Кадыров. Глава Чечни уточнил, что ежедневно продукты питания, одежду и предметы первой необходимости получают более 10 тыс. человек. Раненным и больным оказывают медицинскую помощь.

В среду, 28 марта, сообщалось, что Фонд Кадырова передал продукты питания 7 тыс. жителям Сирии, покидающим Восточную Гуту.

Восточную Гуту, примыкающую к Дамаску, в 2011 году заняла вооруженная оппозиция. С 2016 года район находится под контролем террористических организаций "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ) и "Джейш аль-Ислам", а также связанных с ними группировок "Ахрар аш-Шам", "Фейлак ар- Рахман" и "Фаджр аль-Умма". В 2017 году район был включен в список зон деэскалации, там организована доставка еды и гуманитарной помощи.

В связи с нарушением боевиками режима перемирия правительственные войска в феврале 2018 года начали операцию по зачистке пригорода от террористов ("Дамасская сталь"). После принятия 24 февраля 2018 года Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий на всей территории Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля были введены ежедневные гуманитарные паузы с 09:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск).

За время действия пауз, согласно Центру по примирению враждующих сторон, район покинули более 150 тыс. человек.

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