Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты: больше года понадобится на сертификацию первого издания Корана в РФ

Общество
2 апреля, 20:04 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Рустам Кильсинбаев

Международная сертификация позволит казанскому Корану попасть в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Сертификация казанского исторического издания Корана в Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) займет не меньше года. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразили специалисты в кулуарах международной исламской богословской конференции "Казанское издание Священного Корана ("Казан басмасы"): историческая ценность и будущее".

Международная исламская сертификация позволит казанскому Корану попасть в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Специально для решения этого вопроса в Казани сегодня прошла международная исламская конференция. Специалисты из стран арабо-мусульманского Востока собрались для обсуждения дискуссионных и актуальных вопросов признания "Казан басмасы". В мероприятии приняли участие ученые и богословы из Ливана, Египта, Сирии, Ирака, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Йемена, Палестины, Иордании, Алжира, Ливии, Марокко, Сенегала, Турции и других стран.

"Я думаю, не меньше календарного года - это точно, потому что меньше года говорить об этом бессмысленно, это достаточно кропотливый труд. Очень кропотливо под микроскопом все это нужно рассматривать. Есть иногда и разница подходов, поэтому нужно согласовывать буквально каждую точку, каждую черточку", - рассказал ТАСС директор центра исследования Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан Фарид хазрат Салман.

Первый печатный Коран был издан в Казани в 1803 году по приказу Екатерины II, на языке татарского народа известен под названием "Казан басмасы". В таком виде священное писание получило большую популярность на всем пространстве Российской империи. Помимо того, что он был распространен среди мусульман-татар, последующие варианты Корана, которые печатались в Казани, были предназначены для последователей двух самых распространенных в России богословских школ - ханафитского и шафиитского мазхаба.

Международный сертификат казанского Корана - первый шаг в список ЮНЕСКО

Международная конференция стала первым шагом к международному признанию казанского издания Корана, считает Фарид хазрат Салман. "Это очень важный этап, пройдя его, можно выходить уже на следующий уровень - это сертификация международного уровня в Аль-Азхар в Египте, Турции, Медине в Саудовской Аравии. Это три крупных центра, которые занимаются этой работой. Получив их признание, мы практически можем сказать, что казанский Коран полностью получил международное признание, сертификацию", - сказал он в беседе с ТАСС.

Как пояснил Фарид хазрат Салман, в ИСЕСКО на сегодняшний день сертифицирован индонезийский Коран, пакистанская версия в данный момент проходит проверку. Таким образом, "Казан басмасы" сможет пополнить тройку сертифицированных изданий Корана в исламском мире.

Ключевая особенность казанского издания Корана в том, что он приспособлен не только для тюркоязычных народов России, но и для жителей Кавказа, уточнил собеседник агентства. Так в Поволжье распространены традиции ханафитской правовой школы, а на Кавказе - шафиитской. Между ними есть небольшие различия, относительно ритуала. К примеру, у ханафитов принято делать 14 поклонов во время чтения Корана, а у шафиитов - 15.

"В нашем казанском варианте священного Корана указано, что данное коленопреклонение совершается у шафиитов. Эти пояснения очень важны с точки зрения совместимости шафиитской и ханафитской богословской школ", - добавил Фарид хазрат Салман.

Специалист подчеркнул, что в этом вопросе очень важно согласованное мнение исламских богословов со всего мира. "После того, как будет достигнуто консолидированное согласие, мы можем уже обращаться сначала в ИСЕСКО. Ну а затем, когда уже пройдем мусульманское ведомство в этом вопросе, тогда уже [сможем] выходить на уровень ЮНЕСКО. В этом плане большую помощь, скорее всего, нам окажет Минтимер Шарипович [Шаймиев]", - поделился Фарид хазрат Салман.

Работа над ошибками

Попытки делать сверки с оригинальным текстом были и раньше, отмечает хазрат. "Было несколько стихийно сформированных комиссий, которые проверяли текст. Более того, наш центр заказывал проверку Корана в Сирии. У нас есть заключение с указанием технических неточностей, но нам нужен международный подход", - заключил он.

По словам ректора Болгарской исламской академии Рафика Мухаметшина, при перепечатывании Корана наборщиками могли быть допущены определенные неточности, которые впоследствии находили богословы и исправляли. "Это была вполне нормальная работа, поскольку во время набора, тем более во время революции и советское время могли упускать что-либо наборщики", - поделился он.

Мухаметшин добавил, что по шрифту "Казан басмасы" очень удобен для неарабского населения. Так казанская версия Корана была широко распространена среди мусульманских народов России.

Шансы на попадание в список ЮНЕСКО

Специалист по истории печати, орфографии и стилям чтения Корана Ганим Каддури Хамад из Ирака высоко оценил шансы казанского издания Корана на попадание в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Отличительная особенность "Казан басмасы" в том, что он был издан на мусульманской земле.

Ганим Каддури Хамад отмечает, что текст переизданного казанского Корана требует серьезного изучения для того, чтобы выявить некоторые неточности в написании. После этого издание сможет стать популярным на всей территории исламского мира.

"В тексте есть некоторые моменты, которые нужно изучить. Мы не можем сказать, что это ошибки, но есть моменты в плане арабской письменности, написания некоторых букв. После того, как мы это изучим и придем к единому согласию мы можем уже сказать, что это можно распространять по всему миру, как, например, Мединский вариант Корана", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
ОАЭ Ирак Ливан Алжир Йемен Сирия Ливия Россия Турция Египет Бахрейн Марокко Сенегал Иордания Палестина Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
6
Россия может запретить Белоруссии ввоз картофеля из-за реэкспорта
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости