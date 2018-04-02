Эксперты: больше года понадобится на сертификацию первого издания Корана в РФ

КАЗАНЬ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Сертификация казанского исторического издания Корана в Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) займет не меньше года. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразили специалисты в кулуарах международной исламской богословской конференции "Казанское издание Священного Корана ("Казан басмасы"): историческая ценность и будущее".

Международная исламская сертификация позволит казанскому Корану попасть в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Специально для решения этого вопроса в Казани сегодня прошла международная исламская конференция. Специалисты из стран арабо-мусульманского Востока собрались для обсуждения дискуссионных и актуальных вопросов признания "Казан басмасы". В мероприятии приняли участие ученые и богословы из Ливана, Египта, Сирии, Ирака, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Йемена, Палестины, Иордании, Алжира, Ливии, Марокко, Сенегала, Турции и других стран.

"Я думаю, не меньше календарного года - это точно, потому что меньше года говорить об этом бессмысленно, это достаточно кропотливый труд. Очень кропотливо под микроскопом все это нужно рассматривать. Есть иногда и разница подходов, поэтому нужно согласовывать буквально каждую точку, каждую черточку", - рассказал ТАСС директор центра исследования Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан Фарид хазрат Салман.

Первый печатный Коран был издан в Казани в 1803 году по приказу Екатерины II, на языке татарского народа известен под названием "Казан басмасы". В таком виде священное писание получило большую популярность на всем пространстве Российской империи. Помимо того, что он был распространен среди мусульман-татар, последующие варианты Корана, которые печатались в Казани, были предназначены для последователей двух самых распространенных в России богословских школ - ханафитского и шафиитского мазхаба.

Международный сертификат казанского Корана - первый шаг в список ЮНЕСКО

Международная конференция стала первым шагом к международному признанию казанского издания Корана, считает Фарид хазрат Салман. "Это очень важный этап, пройдя его, можно выходить уже на следующий уровень - это сертификация международного уровня в Аль-Азхар в Египте, Турции, Медине в Саудовской Аравии. Это три крупных центра, которые занимаются этой работой. Получив их признание, мы практически можем сказать, что казанский Коран полностью получил международное признание, сертификацию", - сказал он в беседе с ТАСС.

Как пояснил Фарид хазрат Салман, в ИСЕСКО на сегодняшний день сертифицирован индонезийский Коран, пакистанская версия в данный момент проходит проверку. Таким образом, "Казан басмасы" сможет пополнить тройку сертифицированных изданий Корана в исламском мире.

Ключевая особенность казанского издания Корана в том, что он приспособлен не только для тюркоязычных народов России, но и для жителей Кавказа, уточнил собеседник агентства. Так в Поволжье распространены традиции ханафитской правовой школы, а на Кавказе - шафиитской. Между ними есть небольшие различия, относительно ритуала. К примеру, у ханафитов принято делать 14 поклонов во время чтения Корана, а у шафиитов - 15.

"В нашем казанском варианте священного Корана указано, что данное коленопреклонение совершается у шафиитов. Эти пояснения очень важны с точки зрения совместимости шафиитской и ханафитской богословской школ", - добавил Фарид хазрат Салман.

Специалист подчеркнул, что в этом вопросе очень важно согласованное мнение исламских богословов со всего мира. "После того, как будет достигнуто консолидированное согласие, мы можем уже обращаться сначала в ИСЕСКО. Ну а затем, когда уже пройдем мусульманское ведомство в этом вопросе, тогда уже [сможем] выходить на уровень ЮНЕСКО. В этом плане большую помощь, скорее всего, нам окажет Минтимер Шарипович [Шаймиев]", - поделился Фарид хазрат Салман.

Работа над ошибками

Попытки делать сверки с оригинальным текстом были и раньше, отмечает хазрат. "Было несколько стихийно сформированных комиссий, которые проверяли текст. Более того, наш центр заказывал проверку Корана в Сирии. У нас есть заключение с указанием технических неточностей, но нам нужен международный подход", - заключил он.

По словам ректора Болгарской исламской академии Рафика Мухаметшина, при перепечатывании Корана наборщиками могли быть допущены определенные неточности, которые впоследствии находили богословы и исправляли. "Это была вполне нормальная работа, поскольку во время набора, тем более во время революции и советское время могли упускать что-либо наборщики", - поделился он.

Мухаметшин добавил, что по шрифту "Казан басмасы" очень удобен для неарабского населения. Так казанская версия Корана была широко распространена среди мусульманских народов России.

Шансы на попадание в список ЮНЕСКО

Специалист по истории печати, орфографии и стилям чтения Корана Ганим Каддури Хамад из Ирака высоко оценил шансы казанского издания Корана на попадание в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Отличительная особенность "Казан басмасы" в том, что он был издан на мусульманской земле.

Ганим Каддури Хамад отмечает, что текст переизданного казанского Корана требует серьезного изучения для того, чтобы выявить некоторые неточности в написании. После этого издание сможет стать популярным на всей территории исламского мира.

"В тексте есть некоторые моменты, которые нужно изучить. Мы не можем сказать, что это ошибки, но есть моменты в плане арабской письменности, написания некоторых букв. После того, как мы это изучим и придем к единому согласию мы можем уже сказать, что это можно распространять по всему миру, как, например, Мединский вариант Корана", - добавил он.