Депутат Госдумы примет участие в конкурсе на должность главы Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Алексей Силанов в понедельник подал документы на участие в конкурсе на должность главы Калининграда, сообщил ТАСС председатель городского Совета депутатов Андрей Кропоткин.

Должность главы Калининграда, избираемого депутатами городского Совета, стала вакантной 21 марта - в тот день парламентарии приняли досрочную отставку Александра Ярошука по его заявлению по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

"Депутат Госдумы Алексей Силанов сегодня подал документы на участие в конкурсе на должность главы города", - сказал Кропоткин, отметив, что федеральный парламентарий "пока единственный в списке участников конкурса, но время для подачи документов еще имеется".

Как сообщалось ранее, с 23 марта по 5 апреля кандидаты на пост главы города должны предоставить в конкурсную комиссию необходимые документы. Конкурсная процедура в формате собеседования пройдет 16 апреля, а 18 апреля, на заседании городского Совета, депутаты выберут нового главу Калининграда тайным голосованием,

Алексей Силанов родился 15 апреля 1961 года. В 1988 году окончил Калининградский государственный университет, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Работал заместителем начальника управления образования Калининградской области, с 2003 года по 2010 год возглавлял комитет по образованию города Калининград. В ноябре 2010 года Алексей Силанов был назначен и. о. замглавы администрации города Калининград по социальным вопросам.

Указом губернатора Калининградской области от 30 октября 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Калининградской области. На выборах 18 сентября 2016 года Силанов был избран депутатом Государственной Думы VII созыва. Член фракции "Единая Россия", член комитета ГД по образованию и науке.