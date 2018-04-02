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Крупнейший порт РФ в Петербурге ожидает рекордного числа пассажиров в 2018 году

Общество
2 апреля, 20:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Планируется, что пассажирский порт примет 600 тыс. человек

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Крупнейший пассажирский порт России - "Морской фасад", который расположен в Санкт-Петербурге, ожидает в 2018 году рекордного пассажиропотока в 600 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор порта Вадим Каширин.

В прошлом году порт обслужил 560 тыс. пассажиров, что также стало рекордным значением.

"Планируется, что пассажиропоток в этом году увеличится на 7% и составит 600 тыс. пассажиров", - сказал Каширин в ходе заседания комиссии Законодательного собрания Санкт- Петербурга в порту "Морской фасад".

Каширин добавил, что круизная навигация в порту стартует 27 апреля. "В соответствии с сформированным расписанием, в этом году ожидается 263 круизных судозахода, что почти на 7% превышает показатели прошлого года", - отметил директор порта.

По его словам, в текущем году в порт зайдут восемь новых судов, которые не были в порту ранее. Согласно расписанию, первым лайнером, который прибудет в порт, станет норвежское судно Viking Sea ("Викинг Си").

Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" - крупнейший морской пассажирский порт в России. Его строительство началось в 2006 году и полностью завершилось в 2011 году. Порт способен принимать круизные и паромные суда длиной до 340 м и осадкой до 8,8 м, общее количество причалов - семь.

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