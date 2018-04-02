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Цукерберг: Facebook нужно несколько лет на решение возникших проблем

Общество
2 апреля, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Глава Facebook добавил, что компания работает над увеличением числа сотрудников, занимающихся вопросами безопасности

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ТАСС, 2 апреля. Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что у компании уйдет несколько лет на решение проблем, с которыми столкнулась социальная сеть. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью интернет-сайту Vox.

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"С точки зрения решения всех этих проблем, я думаю, что это просто тот случай, когда мы недостаточно инвестировали, мне кажется, мы прорвемся через эту дыру, но это займет несколько лет. Я бы хотел решить эти проблемы за три или шесть месяцев, но я считаю, что реальность заключается в том, что решение некоторых этих вопросов просто займет больший период времени", - сказал Цукерберг.

Глава Facebook также отметил, что компания работает над увеличением числа сотрудников, занимающихся вопросами безопасности. "В начале прошлого года, я думаю, у нас было 10 тыс. человек, работающих над безопасностью. Но к концу этого года мы планируем, что в этой сфере у нас будет 20 тыс. человек", - отметил Цукерберг.

В марте этого года Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

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