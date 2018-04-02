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В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз

Общество
2 апреля, 21:18 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, апреля. /ТАСС

Решение о перебазировании флотилии имеет стратегическое значение как для Дагестана, так и для страны в целом, считает врио зампредседателя правительства региона Рамазан Джафаров

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© Вадим Савицкий/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Основа для создания военно-морского вуза появится в Дагестане с переводом Каспийской флотилии в республику, считает курирующий правоохранительный блок врио заместителя председателя правительства региона Рамазан Джафаров. Об этом он заявил в понедельник ТАСС.

"С переводом Каспийской флотилии в Дагестане появится основа для создания военно-морского вуза, который может привлечь молодежь не только республики, но и всего Северного Кавказа", - сказал Джафаров.

По его словам, решение о перебазировании Каспийской флотилии имеет стратегическое значение как для Дагестана, так и для страны в целом. "Оно позитивно повлияет на обеспечение безопасности южных рубежей России и дальнейшее развитие Дагестана. Это огромные вложения в республику, которые помогут определенно повысить уровень жизни и в целом положительно повлияют на жизнь населения", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, это решение говорит о том, что сегодня Дагестан - безопасный регион и в дальнейшем станет еще более безопасным.

"Со временем Каспийск и соседний Карабудахкентский район, как в целом и большая часть республики, получат мощное развитие инфраструктуры. Кроме того, создание базы ВМФ России определенно поможет нам в решении вопросов трудоустройства населения, призыва молодежи в армию, которой у нас много", - заключил врио вице-премьера республики.

Решение о переводе флотилии

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководством министерства заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск.

По словам Шойгу, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершится в 2019 году.

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