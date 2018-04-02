Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МО РФ: с 28 февраля город Дума в Восточной Гуте покинули более 30 тыс. человек

Общество
2 апреля, 21:44 UTC+3

Всего с начала действия гуманитарных пауз был организован выход более 150 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. человек покинули за последние шесть дней сирийский город Дума, расположенный в предместье Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

"С 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 30 тыс. 376 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 154 тыс. 286 человек", - проинформировало военное ведомство.

Российским Центром по примирению и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума. За минувшие сутки территорию в районе населенного пункта Эль-Вафидин покинули 1 тыс. 146 боевиков и членов их семей.

Как отмечается в сообщении, представители Центра по примирению проводят мероприятия по скорейшему возвращению к мирной жизни людей в населенных пунктах Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька. "Сегодня в населенном пункте Эрбин мирным жителям выдано более 1 тыс. продуктовых наборов и приготовлено 1,3 тыс. порций горячей пищи", - говорится в тексте.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах арабской республики. Российские военные доставили жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор питьевую воду, оказали медицинскую помощь 90 сирийцам, в том числе 20 детям.

За последние сутки 200 жителей провинции Хомс вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий, в Дейр-эз-Зоре - 723 человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
3
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
4
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
5
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
6
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости