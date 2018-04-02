МО РФ: с 28 февраля город Дума в Восточной Гуте покинули более 30 тыс. человек

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. человек покинули за последние шесть дней сирийский город Дума, расположенный в предместье Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"С 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 30 тыс. 376 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 154 тыс. 286 человек", - проинформировало военное ведомство.

Российским Центром по примирению и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума. За минувшие сутки территорию в районе населенного пункта Эль-Вафидин покинули 1 тыс. 146 боевиков и членов их семей.

Как отмечается в сообщении, представители Центра по примирению проводят мероприятия по скорейшему возвращению к мирной жизни людей в населенных пунктах Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька. "Сегодня в населенном пункте Эрбин мирным жителям выдано более 1 тыс. продуктовых наборов и приготовлено 1,3 тыс. порций горячей пищи", - говорится в тексте.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах арабской республики. Российские военные доставили жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор питьевую воду, оказали медицинскую помощь 90 сирийцам, в том числе 20 детям.

За последние сутки 200 жителей провинции Хомс вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий, в Дейр-эз-Зоре - 723 человека.