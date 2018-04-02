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Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК

Общество
2 апреля, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В пресс-службе ВГТРК подтвердили такую информацию

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Андрей Кондрашов

Андрей Кондрашов

©  Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина, журналист Андрей Кондрашов назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе холдинга.

"В пресс-службе ВГТРК подтвердили информацию о назначении Кондрашова", - сказал собеседник агентства.

Кондрашов окончил факультет журналистики Международного независимого эколого-политологического университета в Москве. С 1991 года он работает в программе "Вести". Кондрашов был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал события в горячих точках на Кавказе, в Центральной Азии и на Балканах. В 2016 году он возглавил дирекцию информационных программ "Вести".

Журналист также известен как автор телефильмов "Березовский", "Крым. Путь на Родину", "Валаам" и ряда других. Он награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и I степени. Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ" в паре с Марией Ситтель (2015).

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