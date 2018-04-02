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Мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове открыли в Нью-Йорке

Общество
2 апреля, 23:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, апреля. /ТАСС

Мемориал открыт в парке "Си-сайд" на территории 48-го района Бруклина

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© Игорь Борисенко/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Мемориал в память о погибших при пожаре в Кемерове появился в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом сообщил в понедельник корреспондент ТАСС с места события.

Мемориал открыт в парке "Си-сайд". На установленном здесь плакате говорится: "Кемерово 25.03.18 Нью-Йорк с тобой". У плаката выставлены свечи в форме сердца, лежат букеты цветов и детские игрушки. Рядом кто-то установил меньший по размеру плакат с надписью: "Я люблю Кемерово".

"Мы узнали об этом мемориале из интернета", - сообщили в беседе с ТАСС Инга и Сергей, пришедшие к этому месту. - Мы принесли сюда детские игрушки и цветы. Мы не знаем, кто выдвинул идею этого мемориала, но эти люди поступили правильно".

Мемориал в парке "Си-сайд" расположен на территории 48-го района Бруклина, который в городском совете представляет депутат Хаим Дейч. В аппарате законодателя корр. ТАСС не смогли оперативно прокомментировать вопрос о том, по чьей инициативе создан мемориал и сколько он будет сохраняться.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.

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