Мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове открыли в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Мемориал в память о погибших при пожаре в Кемерове появился в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом сообщил в понедельник корреспондент ТАСС с места события.

Мемориал открыт в парке "Си-сайд". На установленном здесь плакате говорится: "Кемерово 25.03.18 Нью-Йорк с тобой". У плаката выставлены свечи в форме сердца, лежат букеты цветов и детские игрушки. Рядом кто-то установил меньший по размеру плакат с надписью: "Я люблю Кемерово".

"Мы узнали об этом мемориале из интернета", - сообщили в беседе с ТАСС Инга и Сергей, пришедшие к этому месту. - Мы принесли сюда детские игрушки и цветы. Мы не знаем, кто выдвинул идею этого мемориала, но эти люди поступили правильно".

Мемориал в парке "Си-сайд" расположен на территории 48-го района Бруклина, который в городском совете представляет депутат Хаим Дейч. В аппарате законодателя корр. ТАСС не смогли оперативно прокомментировать вопрос о том, по чьей инициативе создан мемориал и сколько он будет сохраняться.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.