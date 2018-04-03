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В Москве исполнят "Страсти по Матфею" митрополита Илариона в память о погибших в Кемерове

Общество
3 апреля, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В постановке примут участие светские и церковные хоровые коллективы

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пять хоров, солисты и митрополит Волоколамский Иларион в качестве чтеца исполнят во вторник в Москве в "Крокус Сити Холле" ораторию "Страсти по Матфею", написанную митрополитом. Концерт посвятят памяти погибших при пожаре в Кемерове 25 марта.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Эта музыкально-сценическая постановка пройдет в дни Страстной седмицы, когда православная церковь вспоминает страдания, смерть и Воскресение Христа. Митрополит принял решение посвятить концерт памяти погибших в Кемерове", - отмечается в сообщении организаторов концерта. "Произведение призвано в преддверии праздника Пасхи раскрыть драму последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской православной традиции, но при этом посредством самых современных подходов к звуку, видеоряду и свету", - поясняют организаторы.

Отрывки из Евангелия со сцены прочтет сам автор оратории, митрополит Волоколамский Иларион. В постановке заняты светские и церковные хоровые коллективы: Государственная академическая симфоническая капелла России, Московский Синодальный хор, хор "Мастера хорового пения", хор Московского государственного университета имени Ломоносова и хор "Согласие" из Голландии. Среди солистов - лауреат "Золотой маски" сопрано Альбина Шагимуратова и победитель телевизионного шоу "Голос" иеромонах Фотий (Мочалов).

Всего на сцене будут находиться до 300 человек, музыкальное действо будут сопровождать визуальные видеопроекции.

"Страсти по Матфею", написанные в 2006 году, - наиболее часто исполняемое произведение митрополита Илариона (Алфеева). Более 100 раз оно звучало в разных городах России и разных странах.

Концерт 3 апреля будет благотворительным: значительную часть средств от продажи билетов направят фонду "Линия жизни" на помощь тяжелобольным детям.

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