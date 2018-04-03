Всероссийскую проверочную по географии напишут старшеклассники 20 тыс. школ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Всероссийская проверочная работа (ВПР) по географии пройдет во вторник для учеников десятых и 11-х классов в более чем 20 тыс. школ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Школы имеют возможность выбрать, проводить ВПР по географии в конце десятого или в конце 11-го класса, в зависимости от своего учебного плана. В 2018 году ВПР для выпускников 11-х классов проведут более 14 тыс. школ, для учащихся десятых классов - около 7 тыс. школ. Проверочные работы пройдут в школах из всех регионов России", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что проверочная работа по географии включает в себя 17 заданий, на ее выполнение отводится 1,5 часа. "В работе проверяется знание географических явлений, географических особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий. Также участникам ВПР необходимо продемонстрировать умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, способность применять полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни", - уточнили в пресс-службе.

Эта проверочная работа не является обязательной, ее проводят в 2018 году по решению школы. Она предназначена для выпускников, не выбравших географию для сдачи ЕГЭ.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Их проводят на региональном или школьном уровне.

Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся. В марте-мае 2018 года ВПР проводятся для учащихся четвертых, пятых, шестых и 11-х классов.