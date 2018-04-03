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На конференции в Южно-Сахалинске обсудят перспективы демографического развития ДФО

Общество
3 апреля, 0:21 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

В рамках мероприятия пройдет презентация национального сборника лучших практик России по улучшению демографической обстановки в регионах

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Четвертая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" откроется во вторник в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития, разработанные в рамках демографической программы Дальнего Востока на период до 2025 года. "Дорожные карты регионов будут включать лучшие практики Дальнего Востока и других регионов России, эффективные демографические решения, направленные на увеличение продолжительности жизни, профилактику заболеваемости, повышение рождаемости и прочие", - говорится в сообщении.

По данным Минвостокразвития, особенностью конференции станет презентация национального сборника лучших практик со всей России по улучшению демографической обстановки в регионах.

Почему на Сахалине

Как сообщил в марте в Южно-Сахалинске глава Минвостокразвития Александр Галушка, конференцию организовали в Сахалинской области, так как в этом регионе сложилась положительная демографическая динамика за счет реализации одной из лучших региональных программ демографического развития. Важно, чтобы этот опыт распространялся и в других субъектах страны, считает Галушка.

По данным минсоцзащиты Сахалинской области, в регионе широкий спектр мер социальной поддержки. Например, с 2015 года при рождении первого ребенка семьи независимо от дохода получают единовременную выплату в размере 54 тыс. 444 рублей; в 2017 году ее получили 1,8 тыс. семей. Беременным и детям до трех лет из областного бюджета предоставляют выплаты на питание. Семьям с низкими доходами компенсируют расходы на покупку коляски и комплекта для новорожденного, областные власти помогают семьям с детьми в решении жилищной проблемы.

Панельные дискуссии и семинары

Конференция, организаторами которой выступают Минвостокразвития РФ, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, будет работать два дня.

Во вторник обсудят основные аспекты, способствующие повышению уровня рождаемости в регионах Дальнего Востока. Ольга Пономарева, эксперт комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей расскажет о наиболее важных составляющих, влияющих на рождаемость в стране.

ВЦИОМ представит исследование о демографическом и миграционном потенциале Дальнего Востока. Результаты исследования должны помочь экспертам выявить факторы, влияющие на принятие гражданами решений о переезде, рождении детей, формировании жизненной стратегии.

Участники конференции обсудят миграционную привлекательность Дальнего Востока. Вячеслав Поставнин, президент фонда "Миграция XXI век", расскажет о необходимости создания цифровой платформы для регулирования миграционных потоков. По его словам, платформа потребует внедрения облачных технологий и использование блокчейна.

В среду в рамках конференции пройдет семинар по сбережению здоровья населения. В повестку войдут вопросы внедрения программ телемедицины.

В 2017 году конференция собрала более 800 человек, еще несколько тысяч человек присоединились к онлайн-трансляции.

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