Власти США отказались от установленных при Обаме экологических стандартов для автопрома

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Нынешняя администрация США во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом отказалась от экологических стандартов для автомобилей, установленных предыдущим американским правительством во главе с демократом Бараком Обамой.

Как заявил в понедельник руководитель федерального Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, "определение, вынесенное администрацией Обамы, было неверным". Агентство по охране окружающей среды при Обаме из политических соображений сократило время выработки новых стандартов, которые регулируют топливную экономичность автомобильных двигателей, а также выбросы ими выхлопных газов, утверждал он. Кроме того, по его словам, прежняя исполнительная ветвь власти США "строила догадки по поводу [таких] стандартов, не подкрепленные реальностью". Наконец, администрация Обамы "установила слишком высокие стандарты", убежден Прюитт.

При этом он также обрушился с критикой на власти штата Калифорния, выступающие за ужесточение означенных стандартов в первую очередь в целях защиты окружающей среды. "Кооперативный федерализм [в США] не означает, что один штат может диктовать стандарты всей остальной стране", - подчеркнул Прюитт. Он пообещал, что вверенное ему ведомство выработает новый "общенациональный стандарт выброса парниковых газов, позволяющий автомобилестроительной промышленности изготовлять машины, которые люди хотят [приобрести] и могут себе позволить". Выработка такого общенационального стандарта "отвечает всем интересам Америки", и федеральное правительство будет работать в этой области "со всеми штатами, включая Калифорнию", заверил Прюитт.

Он не пояснил, когда именно будут подготовлены новые стандарты.

Реакция

Высказывания Прюитта были встречены в штыки прежде всего властями Калифорнии, которые сочли действия Агентства по охране окружающей среды политическим мотивированными и сопряженными как с усилением загрязнения воздуха в стране, так и нанесением дополнительного ущерба здоровью американцев. Администрация Калифорнии сигнализировала о потенциальной готовности оспорить решения Прюитта в суде.

Со своей стороны Альянс автопроизводителей приветствовал шаг Прюитта. Фирмы, входящие в Альянс, производят порядка 77% автомашин, продающихся в США.

История вопроса

О существенном ужесточении в США стандартов топливной экономичности автомобильных двигателей Обама сообщил в июле 2011 года. Тогда было принято решение, что к 2025 году стандарты топливной экономичности американских автомашин увеличатся почти вдвое - практически до 55 миль (88,5 км) на галлон (3,78 литра) бензина. Новый стандарт должен был составить 54,5 мили (87,7 км) на галлон для легковых автомобилей и небольших грузовиков. Соответствующие договоренности были достигнуты американскими властями с руководством 13 крупнейших автомобилестроительных компаний - Ford ("Форд"), GM (Джи-эм), Chrysler ("Крайслер"), BMW (БМВ), Honda ("Хонда"), Hyundai ("Хендэ"), Jaguar Land Rover ("Ягуар/Лэнд Ровер"), Kia ("Киа"), Mazda ("Мазда"), Mitsubishi ("Мицубиси"), Nissan ("Ниссан"), Toyota ("Тойота"), Volvo ("Вольво") - на долю которых в совокупности приходилось 90% машин, продаваемых на рынке США.