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Опрос: более 90% жителей Рио-де-Жанейро боятся погибнуть в перестрелке

Общество
3 апреля, 2:43 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 3, апреля. /ТАСС

Столько же людей боятся погибнуть или получить ранение в результате вооруженного ограбления

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Военные проверяют рюкзаки у школьников в одной из фавел Рио-де-Жанейро

Военные проверяют рюкзаки у школьников в одной из фавел Рио-де-Жанейро

© AP Photo/Leo Correa

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 апреля. /ТАСС/. Почти треть жителей Рио-де-Жанейро были свидетелями по меньшей мере одной из перестрелок, произошедших на улицах города. Таковы распространенные в понедельник данные опроса социологического центра Datafolha.

Согласно исследованию, 30% респондентов заявили, что оказывались неподалеку от того или иного конфликта, в ходе которого применялось огнестрельное оружие. В таких условиях возможность гибели от случайной пули пугает большинство горожан. Опрос Datafolha показал, что 92% из них боятся оказаться под перекрестным огнем полиции и преступников. Столько же жителей Рио-де-Жанейро опасаются, что они сами или их родственники могут стать жертвами случайной пули.

Те же 92% боятся погибнуть или получить ранение в результате вооруженного ограбления. Причем 39-40% опрошенных убеждены, что все вышеперечисленные инциденты могут произойти с ними с высокой степенью вероятности.

Опрос проводился с 20 по 22 марта. В нем приняли участие более 1 тыс. жителей города Рио-де-Жанейро старше 16 лет. Datafolha подчеркивает, что погрешность может составлять до 3%.

По официальным данным, в последние месяцы в штате Рио-де-Жанейро значительно ухудшилась ситуация в сфере общественной безопасности. Так, согласно статистике регионального правительства, число убийств в 2017 году выросло на 8% по сравнению с предыдущим и на 26% по сравнению с 2015 годом.

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