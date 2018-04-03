Население Сахалинской области в 2017 году увеличилось за счет миграции на 2,4 тыс. человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Численность населения Сахалинской области, где последние 25 лет наблюдался миграционный отток, в 2017 году за счет миграционного притока увеличилась на 2,4 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина на IV Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока".

"Отмечу, что к 2010 году в Сахалинской области сложилась крайне неблагоприятная демографическая обстановка: смертность превысила рождаемость в 1,2 раза, высоким оставался показатель естественной убыли населения. На сегодняшний день численность населения Сахалинской области увеличилась на 3251 человек (на 0,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и превысила 490 тыс. человек. По итогам 2017 года зафиксирован миграционный прирост населения в количестве 2373 человек, отмечу, что миграционный отток на протяжении последних 25 лет был основной причиной сокращения численности населения региона", - сказала Щербина.

По ее словам, за последние несколько лет в области регистрируют положительный естественный прирост (с 1993 по 2013 год - смертность ежегодно превышала рождаемость). За 2017 год естественный прирост составил 0,9 на 1 тыс. жителей (или 457 человек). Это выше показателей по России и Дальнему Востоку (в ДФО и РФ зарегистрирован отрицательный естественный прирост: 0 и - 0,9 соответственно). Коэффициент рождаемости составил 12,9 на 1 тыс. человек, что также выше общероссийских и дальневосточных показателей (ДФО - 12,1 и РФ -11,5 на 1 тыс. населения).

Уровень средней продолжительности жизни в 2017 году достиг запланированного и составил 68,7 лет, продолжила Щербина. Одновременно отмечают снижение коэффициента смертности до 12 умерших в расчете на 1 тыс. населения против 13,1 в 2016 году. Кроме того, Сахалинская область относится к регионам с низкой младенческой смертностью. Ее показатель составил 4,7 на 1 тыс. родившихся. В течение последних лет не было случаев материнской смертности.

О конференции

IV Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" открылась во вторник в Южно-Сахалинске. Ее организаторами выступили Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области.

Конференция будет носить практический характер для всех участников: все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития, разработанные в рамках реализации Конференции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. Дорожные карты регионов включат лучшие практики Дальнего Востока и других регионов России, эффективные демографические решения, направленные на здоровьесбережение населения, увеличение продолжительности жизни, профилактику заболеваемости, повышение рождаемости.

Особенностью конференции станет презентация "Национального сборника практик здоровьесбережения", который объединит в себе лучшие успешные практики со всей России по улучшению демографической обстановки в разрезе улучшения и сохранения здоровья населения. Подобный сборник появится в России впервые.

В 2017 году конференция собрала более 800 человек, и еще несколько тысяч присоединились к онлайн-трансляции.