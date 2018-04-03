AP: адвокаты Трампа хотят, чтобы иск экс-порноактрисы рассматривал арбитражный суд

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в суд, изучающий иск бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, с ходатайством о передаче данного дела на рассмотрение частным арбитражем в закрытом режиме. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Клиффорд ранее подала в суд в штате Калифорния иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне информацию об интимной связи с Трампом, которая, по ее словам, имела место более 10 лет назад. Основанием для такого шага стало отсутствие в документе подписи нынешнего хозяина Белого дома.

По данным AP, адвокаты Трампа подали прошение, в котором настаивают на том, что данное дело должно быть рассмотрено в частном порядке независимым третейским судьей, а не членами жюри присяжных в ходе стандартного открытого процесса.

Адвокат экс-порноактрисы Майкл Авенатти заявил, что подаст встречное прошение с требованием отклонить ходатайство ответчика. Защитник считает недопустимой ситуацию, при которой разбирательство по такому делу может быть "спрятано от глаз американской общественности". "Этот вопрос должен быть решен на открытом суде", - приводит AP слова Авенатти.

Скандал вокруг якобы имевшей место внебрачной связи между Трампом и Клиффорд разгорелся после соответствующей публикации в газете The Wall Street Journal в январе текущего года. Как сообщило издание, адвокат Трампа Майкл Коэн за месяц до президентских выборов в ноябре 2016 года заплатил бывшей порноактрисе $130 тыс. для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с нынешним хозяином Белого дома. В начале марта этого года Клиффорд подала иск с требованием признать данное соглашение недействительным.