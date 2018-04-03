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В 2017 году три региона ДФО показали демографический рост

Общество
3 апреля, 4:49 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 3, апреля. /ТАСС

К 2020 году на Дальнем Востоке ожидают стабилизацию численности населения на уровне 6,2 млн человек

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Три региона Дальневосточного федерального округа (ДФО) - Якутия, Сахалинская область и Камчатский край - показали естественный прирост населения по итогам 2017 года. Об этом во вторник сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на IV Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Южно-Сахалинске.

"В округе есть регионы, демонстрирующие в 2017 году устойчивый естественный прирост. Это, прежде всего, Республика Саха (Якутия) - плюс 6137 человек, Сахалинская область - плюс 457 человек, Камчатский край - плюс 259 человек", - сказал Качаев.

Он отметил, что, согласно принятой правительством РФ концепции демографической политики Дальнего Востока, к 2020 году ожидается стабилизация численности населения ДФО на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году - ее увеличение до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста.

IV Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит в Южно-Сахалинске 3 и 4 апреля. Организаторами конференции выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области.

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