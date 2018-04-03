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На Сахалине и Курилах к 2025 году построят 20 объектов здравоохранения

Общество
3 апреля, 5:16 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 3, апреля. /ТАСС

В этом году начнут разработку проектно-сметной документации на строительство станции скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Руководство Сахалинской области к 2025 году намерено возвести в регионе 20 объектов здравоохранения. Об этом во вторник на IV Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

"Мы будем продолжать работу по строительству новых объектов здравоохранения. В планах 20 таких объектов до 2025 года. В 2018 году начнется разработка проектно-сметной документации на строительство станции скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске, отделения поликлиники №4 в южной части областного центра, пристройки областного кожно-венерологического диспансера, а также областной детской больницы на 400 койко-мест", - сказала она.

По словам Щербиной, в рамках федеральной целевой программы по развитию Курильских островов в этом году планируют строительство новой центральной районной больницы (ЦРБ) в Северо-Курильске (остров Парамушир) и реконструкцию ЦРБ в Южно-Курильске (остров Кунашир). В последующие годы создадут участок врача общей практики в селе Малокурильское (остров Шикотан), а также фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Дубовое (остров Кунашир). Для обеспечения доступности медицинской помощи жителям сельской местности в адресно-инвестиционную программу должны включить строительство амбулаторий в селах Яблочное, Мгачи, ряда ФАП в селах Красная Тымь, Зональное, Охотское, Хоэ и Раздольное. До 2025 года их в области построят еще 20.

Щербина напомнила, что в 2017 году в Сахалинской области ввели в эксплуатацию хирургический корпус областного онкологического диспансера, амбулаторию в селе Троицкое на 120 посещений в смену, перинатальный центр, три ФАП (в селах Парусное, Новое и Новиково), врачебную амбулаторию в селе Арги-Паги. В области продолжает интенсивно развиваться высокотехнологичная медицинская помощь. За три года ее объем в островных учреждениях здравоохранения увеличился на 48%.

Конференция открылась во вторник в Южно-Сахалинске, ее организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области. Все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития.

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