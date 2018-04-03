Медведев поприветствовал гостей конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям IV Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока". Телеграмму опубликовали во вторник на сайте правительства.

"Ваш форум - это уникальная дискуссионная площадка, где обсуждаются важнейшие для Дальнего Востока вопросы, связанные с демографией", - говорится в сообщении.

В числе этих вопросов, отметил премьер, обеспечение качественной медпомощи, повышение рождаемости, строительство жилья и соцобъектов. Медведев выразил уверенность, что предложения и рекомендации, высказанные ведущими экспертами, представителями органов власти и общественных организаций в рамках программы конференции, реализуют в масштабных проектах.

Конференция открылась во вторник в Южно-Сахалинске, ее организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области. Все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития.