Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

За четыре года число многодетных семей на Сахалине и Курилах выросло на 80%

Общество
3 апреля, 5:39 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 3, апреля. /ТАСС

В регионе осуществляют ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующего ребенка в размере прожиточного минимума

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Число многодетных семей на Сахалине и Курильских островах за последние четыре года выросло на 80%. Об этом во вторник на IV Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

"В настоящее время (по состоянию на 1 апреля 2018 года - прим. ТАСС) в области проживает 5801 многодетная семья, воспитывающая 18776 детей. За последние четыре года их количество выросло на 80% по сравнению с 2013 годом", - сказала она.

По словам Щербиной, такого результата удалось достичь благодаря разнообразным мерам поддержки. В частности, в области осуществляют ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующего ребенка в размере прожиточного минимума. На каждого ребенка многодетная семья, независимо от дохода, получает 2551 рубль в месяц.

Кроме того, такие семьи освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога в отношении участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство, а малоимущие многодетные семьи - от уплаты транспортного налога.

Конференция открылась во вторник в Южно-Сахалинске, ее организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области. Все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
Кисляк: встреча Путина и Трампа позитивно сказалась бы на отношениях двух стран
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
5
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
6
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости