ДВФУ в 2018 году начнет подготовку управленческих команд по улучшению демографии в ДФО

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в 2018 году начнет реализацию учебной программы по подготовке управленческих команд для решения демографических проблем Дальнего Востока. Об этом сообщила во вторник директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елена Гафорова на IV Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Южно-Сахалинске.

"Наш регион очень большой и малонаселенный. Поэтому мировая практика решения демографических проблем не может быть прямо применена к Дальнему Востоку. В университете мы создали исследовательский центр по демографическим вопросам и в 2018 году начнем набор студентов в программу обучения "Управления социально-демографическим развитием Дальнего Востока", - сказала Гафорова.

По ее словам, особенностью программы станет ориентация не на обучение отдельных специалистов, а на создание управленческих команд. Их обучение будет практико-ориентированным. Магистерской диссертацией каждого выпускника будет программа демографического развития одного из дальневосточных регионов.

Программу реализуют в партнерстве с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и при поддержке региональных властей. Помимо преподавателей ДВФУ занятия будут вести сотрудники ведущих институтов Российской академии наук.

IV Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" открылась во вторник в Южно-Сахалинске, ее организаторами выступили Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области. Все регионы Дальнего Востока представят на форуме утвержденные дорожные карты демографического развития.