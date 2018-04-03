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Бывший репортер WP рассказал в своей книге о секретном бункере под лужайкой Белого дома

Общество
3 апреля, 5:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, апреля. /ТАСС

Рональд Кесслер написал, что строительство пятиэтажного бомбоубежища было завершено незадолго до окончания президентского срока Барака Обамы

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Белый дом

Белый дом

© Alex Wong/Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Секретный бункер для президента США и его помощников, где они могут укрыться в случае ядерной войны, сооружен под северной лужайкой у Белого дома. Об этом говорится в книге бывшего репортера газеты The Washington Post Рональда Кесслера "Белый дом Трампа: меняя правила игры" (The Trump White House: Changing the Rules of the Game), которая выйдет в свет по вторник. Отдельные выдержки из нее опубликовала в понедельник газета Washington Examiner.

"Строительство подземного бункера, насчитывающего по меньшей мере пять этажей, было завершено незадолго до окончания президентского срока Барака Обамы. В нем могут разместиться все сотрудники Западного крыла Белого дома в случае нападения с использованием оружия массового уничтожения. После того, как Дональд Трамп стал президентом, его ведущие помощники посетили бункер, существование которого засекречено", - пишет Кесслер.

По его словам, строительные работы начались в 2010 году, и представители Белого дома тогда утверждали, что производится плановая замена систем подземных коммуникаций. Но, как отмечает Кесслер, журналисты давно подозревали, что проект стоимостью $376 млн на самом деле - бункер.

Трамп сменил Обаму на посту президента 20 января 2017 года. Непосредственно под Восточным крылом Белого дома находится еще один подземный бункер, призванный защитить главу государства от ядерного удара, - Президентский центр чрезвычайных операций.

Именно туда 11 сентября 2001 года во время терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, осуществленных с помощью захваченных самолетов боевиками группировки "Аль-Каида", был эвакуирован бывший в то время вице-президентом Ричард Чейни. Оттуда он поддерживал телефонную связь с президентом Джорджем Бушем - младшим, который был вывезен в безопасное место на авиабазу в штате Небраска, где находится штаб Стратегического командования ВС США.

Как подчеркивал тогда вице-президент, все это было сделано для того, чтобы гарантировать сохранность высших руководителей страны в кризисной ситуации, а в случае гибели кого-то из них - обеспечить "преемственность власти". По его словам, планы подобной эвакуации были разработаны еще в период холодной войны, когда США всерьез опасались ядерного конфликта с Советским Союзом.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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