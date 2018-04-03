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Роспотребнадзор предупреждает о начале сезона активности клещей на территории РФ

Общество
3 апреля, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По данным ведомства на 30 марта, от клещевого вирусного энцефалита привились около полумиллиона человек

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Роспотренадзор начал еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, и уже фиксирует около 450 пострадавших от укусов клещей 24 субъектах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Мониторинг Роспотребнадзор проводит с 15 марта.

"По данным оперативного еженедельного мониторинга на конец марта в 24 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 450 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 220 детей, что ниже среднемноголетних показателей", - говорится в сообщении пресс-службы. Случаев заболеваний, передающихся при укусах клещей, пока зарегистрировано не было.

От клещевого вирусного энцефалита, по данным на 30 марта, привились около полумиллиона человек. В Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях уже проведены акарицидные обработки на площади более 215 га. "Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади около 93 тысяч га", - уточняют в ведомстве.

Клещевой вирусный энцефалит

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти, напомнили в Роспотребнадзоре.

Возбудитель болезни попадает в человека несколькими способами. Заразиться клещевым вирусным энцефалитом можно при непосредственном присасывании клеща, если человек находится в эндемичных по энцефалиту территориях без средств защиты. Клещи могут быть принесены на животных (кошках, собаках), на цветах или ветках. При употреблении в пищу сырого молока (чаще всего козьего) и молочных продуктов, не прошедших обработку.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

"Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен - лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище", - говорится в сообщении ведомства.

Снимать клеща с кожи лучше всего в кабинете у врача, так как необходимо это делать очень аккуратно, чтобы в месте укуса не осталось частей клеща. После извлечения клеща из кожных покровов, необходимо продезинфицировать место укуса, тщательно вымыть руки с мылом, а снятого клеща доставить на исследование в микробиологическую лабораторию Роспотребнадзора или иные лаборатории, проводящие такие исследования.

Учреждения здравоохранения Роспотребнадзора, их филиалы и пункты приема клещей проводят работу по исследованию клещей на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

Как защититься

Роспотребнадзора напоминает о неспецифических мерах защиты от клещей: ношение одежды, плотно прилегающей к телу и закрывающей максимально тело, использование репеллентов. После прогулки необходимо осмотреть себя и домашних животных на предмет присасывания клещей.

Специфические меры профилактики включают прививки от клещевого вирусного энцефалита, а также серопрофилактику. "Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты", - напоминает пресс-служба.

В РФ зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.

"Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию", - уточнили в ведомстве.

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