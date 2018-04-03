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В Бишкеке усилено патрулирование улиц в связи с забастовкой водителей маршрутных такси

Общество
3 апреля, 7:32 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 3, апреля. /ТАСС

В мэрии киргизской столицы сообщается, что не поддержавшие стачку водители получают угрозы

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БИШКЕК, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники милиции киргизской столицы усилили патрулирование улиц города в связи с продолжающейся забастовкой водителей маршрутных такси. Об этом ТАСС сообщили во вторник в мэрии Бишкека.

"В связи с тем, что многие водители получают угрозы от неизвестных лиц в случае выхода на маршруты, принято решение об усилении патрулирования городских улиц. В частности, работают дополнительные полтора десятка постов милиции", - заявили в городской администрации. Такие меры предприняты для "оперативного реагирования" в случае инцидентов с участием водителей микроавтобусов.

Как пояснили в мэрии, начавшаяся 2 апреля забастовка во вторник "продолжилась частично". "Некоторые транспортные компании все-таки вышли на линии и работают, но их пока мало", - отметили в администрации. При этом ее представители уверены, что в ближайшее время ситуация с общественным транспортом в столице нормализуется.

Большинство водителей маршрутных такси, на долю которых приходится более 80% пассажиропотока в столице Киргизии, в понедельник не вышли на работу. Они потребовали отменить введенное с 1 апреля обязательное страхование пассажирских микроавтобусов и спецодежду для водителей, увеличить плату за проезд на 50% до 15 сомов (около 0,22 доллара). Разрешить им при поворотах на перекрестках игнорировать правила дорожного движения и высаживать пассажиров вне автобусных остановок.

Однако власти страны заверили, что не намерены выполнять эти требования. "Закон для всех един и никаких послаблений мы делать не намерены. Нормы законодательства будут исполнять все для обеспечения безопасности наших граждан", - подчеркнул во время совещания кабмина премьер-министр Сапар Исаков. При этом он признал, что располагает достоверной информацией о "значительных неофициальных сборах" с водителей микроавтобусов и поручил правоохранительным органам навести порядок в транспортной сфере.

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