СМИ: главное партийное издание КНР "Жэньминь жибао" сменило руководство

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Ведущая партийная газета Китая "Жэньминь жибао" сменит руководство - генеральным директором станет ее бывший главный редактор Ли Баошань, должность которого перейдет к заместителю главы Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) То Чжэню. Об этом говорится на официальной странице "Жэньминь жибао" в социальной сети WeChat.

Такое решение было оглашено утром на заседании руководства газеты, в котором приняли участие заместитель главы Организационного отдела ЦК КПК Чжоу Цзуи и исполняющий обязанности заместителя заведующего Отдела пропаганды ЦК КПК Ван Сяохуэй.

Бывший генеральный директор "Жэньминь жибао" Ян Чжэньу в дальнейшем будет занимать пост генерального секретаря Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 13-го созыва.