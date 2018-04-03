Новый авиаперевозчик Юга России рассчитывает в ближайшие два года создать ремонтную базу

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов - авиакомпания "Азимут" - рассчитывает создать собственную ремонтную базу и установить ангарные комплексы в ближайшие два года. Об этом сообщил ТАСС в ходе рабочей поездки в Казань генеральный директор авиакомпании Павел Екжанов.

"Мы вплотную этим занимаемся, изучаем вопрос размещения ангарного комплекса, ведем переговоры с собственниками аэропорта (Платов) по размещению ангарных площадей, и, безусловно, хотим создать (ремонтную базу) - год-два, примерно. У нас переговоры идут - определяется площадка, стоимость, участие", - пояснил он, отвечая на вопрос о сроках создания ремонтной базы в аэропорту Платов.

По данным перевозчика, сейчас у компания сформировала собственный склад запчастей для своих судов Sukhoi Superjet 100. Кроме того, технический персонал на ростовской площадке подготовили и аттестовали для обслуживания данных воздушных судов. Как сообщалось, "Азимут" до конца апреля увеличит парк до восьми самолетов Sukhoi Superjet 100, сейчас у перевозчика шесть судов. К 2021 году количество самолетов в парке предполагается довести до 16.

Компанию, которая является крупнейшим авиаперевозчиком Южного федерального округа, создали после поручения президента РФ Владимира Путина Минтрансу открыть регулярное авиа- и морское сообщение между Сочи и крымскими курортами.

Авиакомпания выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города. С апреля компания запустит рейсы в Грозный, Минеральные Воды и Ставрополь. К концу 2018 года перевозчик планирует расширить маршрутную сеть до 30 направлений, а в 2019 году - начать полеты за рубеж.

"Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил более 652 тыс. человек.