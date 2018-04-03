По мнению жителей Дальнего Востока, жить лучше стало в Якутии и на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока оценили положительную динамику социально-экономического развития макрорегиона. На основе опроса специалисты Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) сделали выводы, что условия жизни улучшились в Якутии, а на Сахалине настроения стабильно-позитивные, сообщила во вторник директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова на всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", которая проходит на Сахалине.

"В 2016 году, когда мы спрашивали про динамику изменений, дальневосточники чаще говорили о том, что ситуация ухудшается, и доминировали пессимистичные настроения. В 2018 году есть значимые позитивные сдвиги - за эти два года мы видим, что существенно сократилась доля негативных ответов и, прежде всего, это заметно, например, в Якутии, а на Сахалине стабильно-позитивные оценки", - сказала Михайлова.

Позитивные изменения участники опроса отмечают в сфере здравоохранения в Якутии и Приморском крае, на Камчатке люди удовлетворены состоянием спортивной инфраструктуры. "Те меры, которые предпринимаются в области здравоохранения, социальной защиты, в области создания современной инфраструктуры, способствуют удержанию населения - за последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2018 году этот показатель составил 38%. Значительная положительная динамика наблюдается в Республике Саха (Якутия) - доля, намеревающихся уехать из региона сократилась на 12%, и Приморский край - на 9%, а Еврейская Автономная область остается регионом, где с каждым годом растет численность тех, кто намеревается уехать из своего региона", - сказала Михайлова.

Исследования ВЦИОМ проводились в марте, в них приняли участие 1,6 тыс. человек из 45 субъектов России и 8 тыс. дальневосточников.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" начала работу во вторник в Южно-Сахалинске. В течение двух дней регионы Дальнего Востока представят на ней лучшие практики по развитию демографической политики.

Концепцию демографической политики Дальнего Востока разработало Минвостокразвитие России и утвердило правительство РФ. Концепция предполагает, что до 2025 года население Дальнего Востока должно увеличиться до 6,5 млн человек.