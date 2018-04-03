Воздух около мусоросжигательного завода во Владивостоке соответствует норме

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Специалисты Приморского гидрометцентра провели проверку качества атмосферы в районе мусоросжигательного "Спецзавода № 1" во Владивостоке. Как сообщает во вторник пресс-служба мэрии, проверка показала, что качество воздуха соответствует гигиеническим нормам.

О проблеме, связанной с загрязнением воздуха во Владивостоке выбросами мусоросжигательного завода ("Спецзавод № 1") шла речь на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Из-за сезонных направлений ветров в этом месте дым, который выбрасывает предприятие, часто застаивается, что вызывает жалобы у местных жителей. В 2017 году власти города и края инициировали установку на предприятии современных газовых фильтров.

"Пробы были взяты 20 марта в районе домой по адресам: Бородинская, 43 и Героев Варяга, 8. После чего в течение нескольких дней эксперты проводили анализ проб воздуха. Целью проверки стало определение содержания диоксида азота, диоксида серы и сажи. Превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе мусоросжигательного завода не выявлено", - уточнила пресс-служба.

Информацию о проверке и ее результатах ТАСС подтвердили в Приморском гидрометцентре.

Ранее на мусоросжигательном заводе специалисты завершили монтаж новых фильтров. Установка полного комплекта фильтров на мусоросжигательном заводе во Владивостоке должна очищать его выбросы на 99%.