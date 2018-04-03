Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воздух около мусоросжигательного завода во Владивостоке соответствует норме

Общество
3 апреля, 9:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, апреля. /ТАСС

В 2017 году на предприятии установили современные газовые фильтры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Специалисты Приморского гидрометцентра провели проверку качества атмосферы в районе мусоросжигательного "Спецзавода № 1" во Владивостоке. Как сообщает во вторник пресс-служба мэрии, проверка показала, что качество воздуха соответствует гигиеническим нормам.

О проблеме, связанной с загрязнением воздуха во Владивостоке выбросами мусоросжигательного завода ("Спецзавод № 1") шла речь на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Из-за сезонных направлений ветров в этом месте дым, который выбрасывает предприятие, часто застаивается, что вызывает жалобы у местных жителей. В 2017 году власти города и края инициировали установку на предприятии современных газовых фильтров.

"Пробы были взяты 20 марта в районе домой по адресам: Бородинская, 43 и Героев Варяга, 8. После чего в течение нескольких дней эксперты проводили анализ проб воздуха. Целью проверки стало определение содержания диоксида азота, диоксида серы и сажи. Превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе мусоросжигательного завода не выявлено", - уточнила пресс-служба.

Информацию о проверке и ее результатах ТАСС подтвердили в Приморском гидрометцентре.

Ранее на мусоросжигательном заводе специалисты завершили монтаж новых фильтров. Установка полного комплекта фильтров на мусоросжигательном заводе во Владивостоке должна очищать его выбросы на 99%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины
2
Организаторы теракта в метро Петербурга были незнакомы и общались в мессенджере
3
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
4
В нутре военного кита: как прыгают с парашютом десантники
5
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
6
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
7
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости