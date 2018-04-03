Жители ДФО отметили, что с введением электронных виз увеличился поток туристов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока, принявшие участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметили, что введение электронных виз способствует увеличению туристического потока. Об этом сообщила во вторник директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова на всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", которая проходит на Сахалине.

Исследования проводились социологами в марте, в них приняли участие 1,6 тыс. человек из 45 субъектов РФ и 8 тыс. дальневосточников. Опрос был вызван тем, что с 2017 года граждане 18 стран имеют возможность посетить Дальний Восток по электронной визе.

"49% дальневосточников поддерживают такое решение (введение электронных виз) и считают правильным. 39% опрошенных отнеслись отрицательно. Ожидаемые эффекты от электронных виз - увеличение объемов туристических потоков - так считают 42% опрошенных, и повышение инвестиционной привлекательности макрорегиона - 23%", - сказала Михайлова.

По данным пресс-службы Минвостокразвития, упрощенным визовым режимом на Дальнем Востоке воспользовался почти 6,9 тыс. иностранцев из 14 стран. Все они прибыли в Приморский край - это граждане КНР, Японии, Сингапура, Индии, КНДР, Саудовской Аравии, Мексики, Ирана, Алжира, Марокко и других стран. По электронной визе можно приехать через водные пути пропуска Сахалина и Камчатки.

В ходе опроса ВЦИОМ жители Дальнего Востока выразили опасения, связанные с внедрением электронных виз, в частности, связанные с ухудшением ситуации на региональных рынках труда - 28% и повышения угроз личной безопасности в связи с увеличением объемов притока иностранных мигрантов - 23%.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" начала работу во вторник в Южно-Сахалинске. В течение двух дней регионы Дальнего Востока представят на ней лучшие практики по развитию демографической политики.

Концепция демографической политики Дальнего Востока была разработана Минвостокразвития России и утверждена правительством РФ. Концепция предполагает, что до 2025 года население Дальнего Востока должно увеличиться до 6,5 млн человек.