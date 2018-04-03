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Более 40 тыс. мирных жителей вернулись в населенные пункты Восточной Гуты

Общество
3 апреля, 8:52 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/ 3, апреля. /ТАСС

Кроме того, боевики с семьями продолжают выходить из города Дума, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 3 апреля. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организовали работу по возвращению мирных жителей в населенные пункты Восточной Гуты, на сегодняшний день в свои дома вернулись более 40 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

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"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по очистке от взрывоопасных предметов", - сказал Евтушенко. Также решаются первоочередные задачи восстановления инфраструктуры для скорейшего возвращения мирных жителей.

По его словам, в населенные пункты Восточной Гуты вернулись более 40 тыс. человек, в свои дома продолжают возвращаться жители Сакбы, Кфар-Батны, Бейт-Савы, Мисрабы, Модиары и Хаззе.

Как отметил Евтушенко, с 1 апреля в результате достигнутых договоренностей продолжается выход боевиков и членов их семей из города Дума. "В настоящее время вышло более 2 тыс. боевиков и членов их семей", - уточнил он.

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