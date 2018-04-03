В Латинской Америке для соотечественников проведут роад-шоу "ДВ гектара"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Представители Минвостокразвития и других федеральных министерств проведут презентацию "Дальневосточного гектара" для соотечественников в Латинской Америке. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков в кулуарах IV всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Южно-Сахалинске.

"Роад-шоу "Дальневосточного гектара" в Латинской Америке начнется 9 апреля. В делегацию войдут представители МИДа России, Минвостокразвития, МВД и других ведомств. Они в течение двух недель проедут по ряду стран континента. Ряд русских общин уже выразили желание встретится", - сказал Тимаков.

Он отметил, что в рамках Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создали службу поддержки для соотечественников-старообрядцев. "Это круглосуточная горячая линия, также у нас есть два эксперта в Амурской области и Приморского края. Они хоть и по-русски говорят, но им требуется максимальная поддержка", - пояснил Тимаков.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.