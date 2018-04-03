Пресс-конференция о программе Совета по корпоративному волонтерству. Трансляция завершена

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная развитию корпоративного волонтерства в России.

О разработке и результатах волонтерских программ, распространении программ корпоративного партнерства в регионах, а также о развитии этого направления рассказывают директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Герман Ветров, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор департамента коммуникационных и социальных проектов компании "Русал" Рустам Закиев, заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" Ирина Жукова, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, ответственный секретарь Национального совета по корпоративному волонтерству и первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.

2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера).