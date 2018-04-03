Репетиции Парада Победы на Дворцовой площади Петербурга начнутся 24 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Репетиции парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнутся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 24 апреля. Первая репетиция с привлечением военной техники пройдет 30 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"На Дворцовой площади первая репетиция будет 24 апреля, затем - 26 апреля. Первая репетиция с техникой пройдет 30 апреля, потом еще будут репетиции с техникой 2 мая и 4 мая. Все эти репетиции пройдут в 19:00. А генеральная репетиция пройдет 7 мая 10:00", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Репетиции музыкантов военных оркестров округа на Дворцовой площади уже начались. Они будут проходить практически ежедневно до конца апреля.

В параде на Дворцовой площади примут участие военнослужащие Западного военного округа, курсанты военных академий и училищ, задействуют военную технику и авиацию.