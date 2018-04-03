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В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года

Общество
3 апреля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В ведомстве отметили, что одна из апрельских суббот станет рабочей из-за переноса праздничных дней

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Последняя рабочая неделя в апреле будет шестидневной, но затем россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе Роструда.

"Одна из апрельских суббот станет рабочей из-за переноса праздничных дней. Выходной переносится с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля. Благодаря переносу, в праздник Весны и Труда граждане отдохнут четыре дня - с 29 апреля по 2 мая", - сообщили в ведомстве.

В Роструде добавили, что День Победы 9 мая, который приходится на среду, россияне будут праздновать только один день.

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