Турпоток в Крым в первом квартале 2018 года вырос почти на 11%

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Поток туристов в Республику Крым в январе-марте этого года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, вырос на 10,7% - до 270 тыс. отдыхающих, сообщает во вторник пресс-служба регионального министерства курортов и туризма.

"За январь-март 2018 года в Крыму отдохнули 269,5 тыс. туристов, что на 10,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили ТАСС, что связывают увеличение турпотока в Крым с ростом числа отелей, работающих круглогодично, а также с хорошей погодой, которая стояла на полуострове с начала года.

Власти отметили, что больше всего отдыхающих с начала года принял Южный берег Крыма - 52,9% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в республике в целом. На Западном побережье Крыма отдохнули 19,3% туристов, на Восточном побережье Крыма - 7,2%, в других регионах - 20,6%.

"Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 23%, в марте - 25%", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в прошлом году турпоток в республику на фоне открытия для туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек. В 2016 году Крым принял 5,6 млн отдыхающих, а в 2015 году - 4,6 млн. В 2018 году, по прогнозам властей, республика сможет принять до 6 млн туристов, в том числе благодаря вводу Крымского моста, который планируется в мае.