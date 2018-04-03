Городской транспорт Москвы продлит работу в ночь на Пасху

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Городской транспорт Москвы будет работать в ночь на Пасху, 8 апреля. Как сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства в городской мэрии, метрополитен продлит работу до 2 часов ночи, наземный транспорт - до 03:30 мск.

"Скоро главный христианский праздник - Воскресение Христово. Сотни тысяч москвичей придут в православные храмы. В ночь с 7 на 8 апреля будет продлено время работы городского транспорта", - сказал он.

Так, по его словам, наземный транспорт будет ходить до 03:30 мск. Метрополитен продлит работу до двух часов ночи. Поезда Московского центрального кольца будут следовать в обычном режиме - до 01:00 мск. Для удобства пассажиров будет увеличено количество остановок 53 пригородных поездов.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутов, в целях обеспечения общественного порядка усилена работа столичных подразделений правоохранительных органов. "Усилен контроль при проведении досмотровых мероприятий, а также за въездом на территории автостанций транспортных средств с пассажирами и багажом. Выставлены дополнительные посты охраны и транспортной полиции в электропоездах и на остановочных пунктах с наибольшим пассажиропотоком. За безопасностью на транспорте будут следить более 30 тыс. сотрудников транспортного комплекса Москвы", - сказал заммэра.

Ожидается, что общее число пассажиров общественного транспорта Москвы 8 апреля превысит 8 млн человек.

Бесплатные городские маршруты

Ликсутов добавил, что 8, 15 и 17 апреля ГУП "Мосгортранс" организует работу 37 бесплатных маршрутов, включая 10 действующих и 27 специальных экспрессных маршрутов. Для их обслуживания будет задействовано свыше 1 тыс. автобусов. "График работы маршрутов - с 05:30 до 19:00 мск.

Ожидается, что ими воспользуются порядка 270 тыс. пассажиров", - отметил он.

Транспорт убудет следовать к 17 кладбищам - основным городским и пригородным мемориальным комплексам. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения автобусов составит от 1 до 5 минут.

Заммэра отметил, что столичные власти обратились к таксомоторным перевозчикам с просьбой не повышать тарифы на проезд на Пасху. Компании такси взяли на себя такое обязательство.

Православные церкви ряда стран придерживаются Юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова 8 апреля.